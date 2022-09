Fischer spricht von Kriegszuständen in Marseille

Eintracht-Präsident Peter Fischer hat in seiner Eröffnungsrede der Mitgliederversammlung am Montagabend noch einmal die Zustände rund um das Champions-League-Spiel in Marseille kritisiert. Es sei in Zeiten des Angriffskriegs auf die Ukraine zwar schwer so zu nennen. "Aber das in Marseille war Bürgerkrieg", so Fischer. "Unsere Fans sind durch die Stadt gejagt worden, wir haben einen Schwerverletzten, unsere Kurve wurde rund um die Uhr beschossen." Kritik äußerte er aber auch am eigenen Anhang: "Pyro aus der Hand, Platzsturm. Das sind Dinge, die sanktioniert werden müssen."

Bereits vor der Mitgliederversammlung hatte sich Fischer gegenüber dem hr-Sport zu den Hitlergrüßen geäußert, die zwei Fans in Marseille gezeigt hatten. "Das ist eine staatsanwaltschaftlich Sache, die in einem Prozess endet. Was wir als Eintracht Frankfurt tun, ist ganz klar. Wenn derjenige ein Mitglied ist, bedeutet das den Rausschmiss aus dem Verein. Und auch alle anderen Konsequenzen, die wir als Eintracht Frankfurt ziehen können, beispielsweise Stadionverbot, werden zu hundert Prozent in Kraft treten.