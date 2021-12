Vier Bundesliga-Spiele an einem März-Sonntag

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit einer ungewöhnlichen Änderung des Spielplans auf die üppige deutsche Beteiligung an der Europa League reagiert. Das geht aus der zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 22 bis 27 hervor. Am 26. Spieltag werden gleich vier Partien am Sonntag angesetzt, damit Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen nach ihren Partien in der Europa League genug Regenerationszeit bekommen. Üblich sind zwei oder maximal drei Sonntagsspiele. Die Eintracht spielt daher am 13. März ab 17.30 Uhr gegen Bochum. Außerdem bestreiten die Frankfurter nach der Winterpause in jedem Falle zwei Topspiele am Samstagabend (18.30 Uhr): am 19. Februar in Köln sowie am 26. Februar gegen Bayern München.

Die Eintracht-Termine im Überblick: