Da Costa sagt SGE Lebewohl

Danny da Costa hat sich mit einem emotionalen Statement in den sozialen Medien von Eintracht Frankfurt verabschiedet. "Ich danke euch dafür, dass ihr mich von Anfang an so toll aufgenommen und mir vom ersten Tag an das Gefühl gegeben habt, voll und ganz dazuzugehören", so der Rechtsverteidiger, der in der neuen Saison für Liga-Konkurrent Mainz 05 auflaufen wird. Einen besonderen Dank richtete da Costa an Fredi Bobic, Bruno Hübner und Niko Kovac, die ihn einst zur SGE geholt hatten. "Die Zeit hier wird immer unvergessen für mich bleiben und immer einen Platz in meinem Herzen haben."