Fußballwelt trauert um Pelé

Am Donnerstag stand das Herz von Edson Arantes do Nascimento für immer still, als Mythos aus einer nostalgischen Fußball-Epoche lebt Pele "eterno" jedoch ewig weiter. Der Brasilianer starb im Alter von 82 Jahren in Sao Paulo, wie seine Familie mitteilte. "Alles, was wir sind, sind wir dank dir. Wir lieben dich auf ewig. Ruhe in Frieden", schrieb seine Tochter Kely Nascimento auf Instagram. Nach Angaben des Albert-Einstein-Krankenhauses starb Pele, der lange gegen den Krebs gekämpft hatte, an "multiplem Organversagen." Die Fußballwelt trauert um eine Legende. Auch Eintracht Frankfurt twitterte: "Einer der größten Fußballer aller Zeiten ist von uns gegangen. Brasiliens Legende starb im Alter von 82 Jahren. Ruhe in Frieden, Pelé