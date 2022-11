Glasner hält Startelf geheim

Eintracht-Trainer Oliver Glasner will sich vor dem Champions-League-Spiel bei Sporting Lissabon am Dienstag (21 Uhr) in Sachen Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen. "Das Spiel ist so wichtig, dass wir zum Personal keine Auskunft geben", sagte er am Montagabend in der Pressekonferenz und tat es damit seinem Trainer-Kollegen Rúben Amorim gleich. Auch die Frage, ob der nach einer Verletzung in den Kader zurückgekehrte Ansgar Knauff ein Startelf-Kandidat sein könnte, blieb Glasner einsilbig. "Ansgar ist dabei und spielfähig."