Eintracht will Spirit aus Marseille mitnehmen

Eintracht Frankfurt will mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause gehen. "Wir wollen den Spirit aus Marseille mitnehmen und spielen auf drei Punkte", sagte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr). Dem Österreicher steht im Schwabenland auch dasselbe Personal zur Verfügung wie zuletzt in Südfrankreich. Gut möglich also, dass Makoto Hasebe erneut als Abwehrchef in einer Dreierkette aufläuft. "Wenn er den Daumen hebt, wird er spielen", kündigte Glasner an.