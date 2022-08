Rangers-Sieg lässt SGE-Kasse klingeln

Eintracht Frankfurt darf sich über einen kleinen unerwarteten Geldregen freuen. Das meldet die Bild am Freitag. Zu verdanken haben die Hessen das Europa-League-Final-Gegner Glasgow Rangers. Die Schotten setzten sich in der Champions-League-Qualifikation gegen die PSV Eindhoven durch (2:2, 1:0). Und weil die Niederländer in der Uefa-Zehnjahreswertung vor der Eintracht liegen, die Rangers aber nicht, rutscht Frankfurt in der Geldverteilungstabelle einen Platz nach oben. Bedeutet: 1,13 Millionen Euro extra. Das Geld, so die Bild, könnte in einen weiteren Neuzugang investiert werden. Die Eintracht hält wohl noch Ausschau nach einem Abwehrspieler, den sie leihweise unter Vertrag nehmen kann.