Glasner hadert mit Hertha-Ansetzung

Eintracht-Trainer Oliver Glasner fürchtet für die kommende Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Hertha BSC einen Wettbewerbsnachteil. "Ich hoffe, dass die Beine nicht zu müde sind", sagte der Österreicher nach dem 0:2 im Supercup am Mittwochabend gegen Real Madrid. Zwischen dem Abpfiff in Helsinki und dem Anpfiff in Berlin liegen nur zweieinhalb Tage. "Wir hätten uns gerne eine Ansetzung am Sonntag gewünscht", kritisierte Glasner die Spielplan-Macher. Immerhin habe seine Mannschaft in Finnland auch die Bundesliga vertreten. "Jetzt müssen wir in Berlin bei über 30 Grad antreten."