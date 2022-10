Lieberknecht trotz Höhenflug unzufrieden

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht sieht bei seinem Team noch viel Verbesserungsbedarf. Obwohl der SV Darmstadt 98 in der 2. Liga seit neun Spielen ungeschlagen ist und in der Tabelle auf Platz zwei steht, äußerte Lieberknecht am Donnerstag Kritik. "Mit unserer Leistung in Paderborn war ich nicht zufrieden. Wir können alle besser spielen." Vor dem Topspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den Tabellen-Vierten Fortuna Düsseldorf forderte er deshalb einen besseren Auftritt. "Wir brauchen individuell und als Mannschaft eine bessere Leistung. Wir können uns massiv in vielen Punkten verbessern."