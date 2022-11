Götze: "... dann würde ich das Tor mit 35 Jahren schießen"

Eintracht-Offensivmann Mario Götze wurde am Ende folgerichtig für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Mit dem inzwischen 30-Jährigen ist das Finaltor gegen Argentinien beim Turnier 2014 für immer verbunden. Für die Karriere von Götze war dieser besondere Moment in seiner Zeit beim FC Bayern München und Borussia Dortmund jedoch oftmals Balast. "Wenn ich die Geschichte ein wenig umschreiben könnte, würde ich das Tor mit 35 Jahren schießen und danach die Karriere beenden", sagte er im Gespräch mit dem englischen Onlinemagazin The Athletic. Dann allerdings hätte er die Chance auf dieses Turnier in Katar nicht mehr erhalten. So hat sich Götze die Berufung mit starken Leistungen bei der Eintracht verdient.