Götze und Trapp im WM-Kader

Offensivspieler Mario Götze und Torwart Kevin Trapp gehören zum Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar. Die beiden Profis von Eintracht Frankfurt stehen im 26 Spieler umfassenden Aufgebot, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag in Frankfurt bekanntgab. Der Frankfurter Götze, Siegtorschütze 2014 in Rio gegen Argentinien (1:0 n.V.) feiert nach fünf Jahren Abstinenz sein Comeback in der Nationalmannschaft. Größte Überraschung ist England-Legionär Armel Bella Kotchap, der den Vorzug vor Routinier Mats Hummels erhielt. Angeführt wird der Kader für die Endrunde im Wüstenstaat (20. November bis 18. Dezember) von sieben Profis von Bayern München um Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter ist neben Thomas Müller, Götze und Matthias Ginter einer von noch vier Weltmeistern von 2014.