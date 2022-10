Kane meldet sich fit

Tottenhams Stürmer-Star Harry Kane hat nach seiner am Wochenende erlittenen Fuß-Prellung keine Probleme mehr und wird gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch (21 Uhr) auflaufen. Das sagte der 29-Jährige, der in der bisherigen Champions-League-Saison noch keinen Treffer erzielt hat, auf der Pressekonferenz am Dienstag. "Ich bin enttäuscht, bislang noch nicht in der Torschützenliste aufzutauchen. Ich möchte in jedem Spiel treffen und werde mein Bestes geben." Kanes Offensiv-Partner Lucas Moura, der wegen einer Wadenverletzung seit August pausieren müsste, könnte derweil sein Comeback feiern. "Er wird auf der Bank sitzen", so Spurs-Trainer Antonio Conte.