Hellmann denkt an Grabowski

Axel Hellmann, Vorstand von Eintracht Frankfurt, denkt in der Stunde des Titelgewinns an die im März verstorbene Vereinslegende. "Es ist doch nicht zu erklären: Im Jahr, in dem Jürgen Grabowski uns für immer verlassen hat, nach 42 Jahren in einem Finale zu stehen und das zu gewinnen", sagte er im Interview mit hr-iNFO. "Das gibt es nicht, das ist kein Zufall." Hellmann selbst konnte im Moment des entscheidenden Elfmeters angesichts der vielen Offiziellen von UEFA und DFB um sich herum nur eingeschränkt jubeln. "Ich bin in mich zusammengesunken und musste einmal kurz Luft holen."