Wehlmann: Wir sind Herausforderer

Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann hat sich in einem Video-Format des kicker am Donnerstag zu den Ambitionen der Lilien geäußert. "Aufgrund der Platzierung würde ich uns nicht als Topklub der 2. Liga sehen. Wir schauen, dass wir die anderen Vereine herausfordern", so Wehlmann. Er unterstrich, dass sich die Spieler in Darmstadt in einem ruhigen Umfeld verbessern können. "Beispiele wie Tim Skarke oder Luca Pfeiffer, die jetzt in die Bundesliga gewechselt sind, zeigen ja, dass man sich hier gut und für höhere Aufgaben entwickeln kann." Der 50-Jährige fügte an: "Wir wissen, dass wir vom Budget begrenzter sind als andere Vereine, aber wir probieren immer, unsere Nische zu finden, sind trotzdem ambitioniert und wollen Erfolg haben."