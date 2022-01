Lilien gewinnen Test gegen Regensburg

Der SV Darmstadt 98 hat ein Testspiel gegen den Zweitliga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg für sich entschieden. Die Hessen gewannen am Samstag in dem Vorbereitungsspiel über viermal 30 Minuten mit 4:2. Tim Skarke (15. Minute), Klaus Gjasula (30.), Phillip Tietz (42.) und Benjamin Goller (75.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Torsten Lieberknecht. Auf Seiten der Gäste trafen Steve Breitkreuz (19.) und David Otto (89.). Die Lilien starten am Samstag in einer Woche mit einem Heimspiel gegen den KSC in die Restrunde.