Eintracht an Yeboah-Neffe dran?

Eintracht Frankfurt hat offenbar einen prominenten Namen auf der Liste möglicher Neuzugänge. Nach Informationen der österreichischen Kronen-Zeitung sollen die Hessen Interesse an Kelvin Yeboah von Sturm Graz haben. Der 21 Jahre alte Neffe von Eintracht-Legende Anthony Yeboah hat in dieser Saison in 18 Spielen elf Tore erzielt und sich damit in den Fokus größerer Clubs geschossen. Neben der Eintracht soll auch der Schweizer Serienmeister Young Boys Bern am italienischen Junioren-Nationalspieler interessiert sein. Yeboahs Marktwert liegt bei rund vier Millionen Euro.