Meier: "Das ist wie eine Ehe"

Eintracht-Legende Alex Meier hat sich am Montag auf der Pressekonferenz vor seinem Abschiedsspiel emotional zu seiner Beziehung zu Eintracht Frankfurt geäußert. "Fußball ist mein Leben und die Eintracht ist mein Leben. Ich bin stolz, dass ich hier arbeite, ich würde am liebsten bleiben, bis ich 65 bin. Das ist wie eine Ehe, die für immer halten wird", sagte Meier, von 2004 bis 2018 für die Hessen aktiv war und mittlerweile als Co-Trainer der U21 arbeitet. Am Mittwoch (19.15) findet Meiers Abschiedsspiel im Deutsche Bank Park statt, bislang sind 30.000 Tickets verkauft. "Ich freue mich, dass so viele Zuschauer kommen und meine Familie im Stadion sein wird. Ich hoffe, dass es ein super Abend wird. Aber davon gehe ich aus", so Meier weiter.