Trapp-Kritik: "Haben viele unnötige Fehler gemacht"

Eintracht-Torhüter Kevin Trapp war nach der Blamage in Bochum bedient. Die vergangenen Wochen sei das Team abgeklärt aufgetreten, habe guten Fußball gespielt und ein sehr gutes Zweikampfverhalten an den Tag gelegt. "Diesmal war das alles nicht so. Wir haben viele Fehler, auch unnötige, gemacht. Gefühlt war jeder zweite Ball weg, wir haben den Ball nicht in den eigenen Reihen halten können, waren immer zu spät und haben keinen Spielfluss entwickelt", kritisierte Trapp auf der vereinseigenen Homepage. Die entscheidenden Dinge hätten gefehlt und so "wird es gegen jede Mannschaft in der Bundesliga schwer".