Kempe: Hat sich super angefühlt

Lilien-Toutinier Tobias Kempe hat den 2:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen am Freitag als wegweisende Partie beschrieben. "Mit dem Heimsieg haben wir uns ein gutes Gefühl geholt. Wir waren sehr dominant, haben viele Zweikämpfe gewonnen, es hat sich super angefühlt", berichtete der Mittelfeld-Allrounder am Dienstag. Trotz des Sieges warnt Kempe aber vor zu hohen Erwartungen am Böllenfalltor. "Klar, die Erwartungen steigen natürlich. Die Fans haben gesehen, was möglich ist, auch wenn es leider kein Happy End gab", so Kempe mit Blick auf die vergangene Spielzeit. "Das war eine super Saison, jetzt ist es eine andere. Wir wollen einfach gut starten und unsere Punkte holen, step by step."