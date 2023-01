Rode kritisiert Flicks Umgang mit Götze

Eintracht-Kapitän Sebastian Rode hat den Umgang von Bundestrainer Hansi Flick mit Mario Götze bei der WM 2022 in Katar kritisiert. "Der Umgang mit ihm war nicht ganz glücklich. Wenn ich Mario einlade, muss ich wissen, wie ich mit ihm umgehe. Dass er kein Spieler ist, der für die letzten zehn Minuten etwas reißen soll, sondern einer, der sich von Anfang an in die Mannschaft einfügen kann", so Rode gegenüber der Bild. Götze war nach einem starken Halbjahr in Frankfurt nach fünf Jahren wieder zur Nationalmannschaft eingeladen worden, hatte in Katar aber nur eine Nebenrolle gespielt. "Ich hätte ihn jedenfalls sehr gerne bei dem ein oder anderen Spiel von Beginn an gesehen, weil er die Qualität hat, verschiedene Dinge zu lösen, die andere in der Form nicht hatten", so Rode weiter.