Trapp stellt keine Nationalmannschafts-Ansprüche

Torwart Kevin Trapp will auch nach dem Europapokal-Sieg mit der Eintracht keine Ansprüche für die anstehenden Länderspiele mit der Fußball-Nationalmannschaft stellen. Und auch über seine Position im deutschen Torhüter-Ranking mag der 31-Jährige ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar nicht groß spekulieren. "Ich erwarte nichts", sagte Trapp im Trainingslager der DFB-Auswahl in Marbella. Bundestrainer Hansi Flick habe ihm noch keinen Einsatz in einem der vier Nations-League-Spiele gegen Italien, England, Ungarn und abermals Italien (04. bis 14. August) versprochen. "Ich mache mir wenig Druck und keinen Stress. Ich will mich hier zeigen", sagte Trapp bescheiden: "An welcher Position ich bin, ist erstmal unwichtig." Kapitän Manuel Neuer ist bei Bundestrainer Hansi Flick die unantastbare Nummer 1. Marc-André ter Stegen, die jahrelange Nummer 2, fehlt in Absprache mit Flick zum Saisonausklang. Trapp ist in den Fokus geraten. Beim Finalsieg seiner Eintracht gegen die Glasgow Rangers in der Europa League war er der Matchwinner im Elfmeterschießen.