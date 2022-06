Lilien spielen 1:1 gegen Elversberg

Darmstadt 98 hat im Testspiel am Dienstagmittag gegen Drittliga-Aufsteiger Elversberg 1:1 (0:0) gespielt. In der 59. Minute war die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht durch einen Treffer von Marvin Mehlem mit 1:0 in Führung gegangen. Elversberg glich in der 81. Minute durch Luca Schnellbacher aus. Bei den Darmstädtern standen mit Torwart Alexander Brunst und Gastspieler Yassin Ben Balla zwei Neue in der Anfangsformation. "Aufgrund ein paar verletzter Spieler war es kontraproduktiv, dass wir einige Spieler relativ lange auf dem Platz lassen musste. Heute ging es mit schweren Beinen auch darum, über den eigenen Schweinehund hinwegzugehen", so Coach Lieberknecht hinterher. Am 9. Juli steht mit dem Test gegen die SpVgg Bayreuth das nächste Spiel an, auch am 2. Juli könnte es noch eine Partie geben.