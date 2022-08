Fans stimmen sich in Helsinki auf Supercup ein

Rund 1.000 Fans von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt haben am Mittwoch schon viele Stunden vor Anpfiff dem Duell mit Real Madrid in Helsinki entgegengefiebert. Beim Fanfest auf dem Kaiseniemen Puisto, auf dem am Dienstag noch ein Konzert von Popstar Justin Bieber stattgefunden hatte, wurde den mitgereisten Fans mitten in der finnischen Hauptstadt ab dem frühen Nachmittag Programm und Unterhaltung geboten. So trat neben mehreren Musikacts auch Vereinslegende Alex Meier auf. Eine ähnliche Veranstaltung des Bundesligisten hatte es bereits vor dem Europa-League-Finale in Sevilla gegeben. Die Stimmung wirkte diesmal eher ruhig und bei weitem nicht so ausgelassen wie vor knapp drei Monaten in Andalusien. Auch eine Bootstour in Helsinki unternahmen zahlreiche Eintracht-Fans vor dem Supercup.