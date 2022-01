Ramaj: "Kann mit dem Debüt zufrieden sein"

Eintracht-Ersatzkeeper Diant Ramaj ist mit seinem Bundesligadebüt beim 1:1 in Augsburg zufrieden. "Es war ein gutes Debüt, das Tor nehme ich auf meine Kappe, aber ich kann im Großen und Ganzen zufrieden sein", so Ramaj im vereinseigenen Interview. Beim 1:1 hatte Ramaj die kurze Ecke aufgemacht, was Augsburgs Michael Gregoritsch zum Ausgleich nutzte. "Ich habe gedacht, er will den Ball querspielen, darauf habe ich spekuliert. Dafür wirst du in der Bundesliga knallhart bestraft. Ich kann daraus lernen und denke, dass das nicht mehr passieren wird", so Ramaj. In der Nachspielzeit machte er seinen Fehler dann wett, als er stark im Eins-gegen-eins parierte. "Beim Eins-gegen-eins ist es wichtig, entweder hinten zu bleiben oder voll draufzustürmen, damit der Stürmer keine Zeit hat. In diesem Fall war es perfekt, dass ich sofort rausgegangen bin", so Ramaj über die Situation.