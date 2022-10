Sonderlob für Lilien-Torschützen

Darmstadts Keeper Marcel Schuhen verteilte am Freitagabend am ARD-Mikro Lob an die beiden Torschützen des 2:1-Erfolges in Paderborn. Braydon Manu hatte in der zehnten Minute das 1:1 besorgt. "Sein Laufweg dabei war sensationell, das wünscht man sich von einem Stürmer." Jannik Müller, der Schütze des zweiten Tores in der 24. Minute, brachte Schuhen dann vollends ins Schwärmen: "Es freut mich ungemein für ihn. Es war in letzter Zeit nicht immer einfach für ihn." Müller musste sich seinen Platz in der Elf hart erkämpfen. Den Nachbericht zum Spiel lesen Sie hier:

