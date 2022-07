Lilien verlängern mit Crosthwaite - und verleihen ihn

Darmstadt 98 hat den Vertrag mit Henry Jon Crosthwaite bis Juni 2024 verlängert. Zugleich wurde der 19-Jährige für die kommende Saison an den Regionalliga-Club FC-Astoria Walldorf ausgeliehen. Das teilten die Lilien am Donnerstag mit. Crosthwaite war im Jahr 2018 in das Nachwuchsleistungszentrum der Darmstädter gekommen. In der vergangenen Saison war er an Rot-Weiss Koblenz verliehen und bestritt dort 39 Pflichtspiele. "Mit der Vertragsverlängerung wollen wir zeigen, dass wir an ihn glauben, gleichzeitig sind wir der Meinung, dass ihm ein weiteres Jahr in der Regionalliga guttun wird", so der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.