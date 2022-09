FCK-Coach Schuster mit "Kontaktsperre" vor Lilien-Spiel

Dirk Schuster, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, will unmittelbar vor dem Zweitliga-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die Lilien keinen Kontakt nach Darmstadt. Natürlich habe er aus seiner Zeit beim SVD noch Freunde im Verein und im Umfeld, sagte Schuster in der Pressekonferenz am Freitag. Aber: "Diese gegenseitigen Sympathien ruhen am Sonntag und sie ruhen auch schon am Samstag. Da wird es eine absolute Kontaktsperre für mich geben, die ich mir selbst auferlegt habe. Da will ich von niemandem angerufen werden." Seinem Ex-Verein traut Schuster in dieser Saison jedoch viel zu: "Da hat sich ein hervorragendes Team entwickelt. Der Verein ist durchaus in der Lage, in die erste Liga aufzusteigen."