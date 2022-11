Lilien gehen angeschlagen ins letzte Spiel

Herbstmeister Darmstadt 98 hat aus der Partie in Magdeburg (1:0) einige Verletzungen mitgebracht. Entsprechend dezimiert werden die Lilien in das letzte Spiel des Jahres am Sonntag gegen Greuther Fürth (13.30 Uhr) gehen. Bei Stammkeeper Marcel Schuhen, der am Donnerstag wegen einer Verletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden musste, steht noch die MRT-Untersuchung aus, wie Trainer Torsten Lieberknecht in der Pressekonferenz am Freitag verriet. Christoph Zimmermann hat zudem einen leichten grippalen Infekt und auch Jannik Müller, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hat, ist für die Partie am Sonntag fraglich. "Ansonsten haben wir sehr viele andere Blessuren in der Mannschaft", so Lieberknecht.