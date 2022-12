Krösche: "Kolo Muani hat mich verblüfft"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich in der Bild zur rasanten Entwicklung von Stürmer Randal Kolo Muani geäußert. "Es hat mich überrascht, wie schnell sich Randal an die Intensität und die Spielgeschwindigkeit bei uns gewöhnt hat. Dass es funktionieren und er sich durchsetzen wird, war mir klar. Denn auch in der französischen Liga sind die Verteidiger physisch stark, ähnlich wie in der Bundesliga oder Premier League. Es war nur eine Frage der Zeit. Und da hat er mich verblüfft", so Krösche. Die Bild bringt gar 100 Millionen Euro als Ablöse bei einem möglichen Transfer des französischen Nationalspielers in Spiel. "Er ist ein Offensivspieler, was ein Stück weit Einfluss auf den Marktwert hat. Er hat also sehr, sehr gute Ansätze, aber ich tue mich schwer zu sagen, dass er ein 100-Millionen-Spieler wird", so Krösche.