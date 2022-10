Eintracht verliert bei Tottenham

Eintracht Frankfurt hat in der Champions League die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Die Hessen verloren am Mittwochabend bei Tottenham Hotspur mit 2:3 und liegen in der Tabelle der Gruppe D damit auf Rang vier. Die Eintracht war eigentlich nur in den ersten 20 Minuten konkurrenzfähig und ging in dieser Phase auch durch Daichi Kamada in Führung (14.). Danach konnte die Frankfurter Abwehr die Star-Angreifer der Spurs nicht mehr kontrollieren. Heung-min Son (20. / 36.) sowie Harry Kane (28. / Foulelfmeter) trafen für die Londoner, die auch noch mehr Treffer erzielen hätten können. So wurde es trotz der gelb-roten Karte für Tuta (60.) nochmal spannend. In einer irren Schlussphase gelang Faride Alidou der Anschlusstreffer (88.) und Kane verschoss einen Elfmeter (90.). Am Ende blieb es aber bei der Niederlage der Frankfurter.