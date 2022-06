Kohr spricht über Eintracht-Zeit

Dominik Kohr hat sich in einem Interview mit dem kicker (Donnerstags-Ausgabe) über seine Zeit in Frankfurt geäußert. Der Mittelfeldspieler erklärte, sich nun bei Mainz 05 besser zu fühlen - auch aufgrund der unterschiedlichen Trainer. "Bo Svensson verzeiht Fehler und lässt einen an ihnen wachsen. Bei Adi Hütter hatte ich eher das Gefühl, dass meine Leistungen nie ausreichen würden. Deshalb konnte ich auch nie das abrufen, was mir in den vergangenen 18 Monaten in Mainz gelungen ist", so Kohr. Er war im Jahr 2019 für neun Millionen Euro aus Leverkusen an den Main gewechselt, im Winter 2021 zunächst nach Mainz verliehen worden. In diesem Sommer verpflichteten ihn die Nullfünfer dann fest.