Eintracht-U19 holt Unentschieden in der Youth League

Im Vorfeld des Champions-League-Spiels am Abend hat die U19 von Eintracht Frankfurt einen Achtungserfolg gefeiert: Das Team holte am Mittwochmittag in der Youth League ein 1:1 (0:1) gegen Sporting Lissabon. Vor 1.100 Zuschauern in Dreieich hatte Rodrigo Ribeiro die Gäste nach 10 Minuten in Führung gebracht, Gianluca Schäfer glich in der 62. Minute aus. In der Nachspielzeit flog zudem Louis Kolbe mit Gelb-Rot vom Platz. Die U19 der Eintracht ist erstmals in der Youth League dabei, die in der Gruppenphase analog zu den Champions-League-Partien der Profis verläuft.