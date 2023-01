Winter-Transferfenster ist geöffnet

Am heutigen Neujahrstag ist die Winter-Transferperiode in der Fußball-Bundesliga gestartet. Ab jetzt können die Clubs offiziell neue Spieler verpflichten, am 31. Januar schließt das Transferfenster in Deutschland um 18 Uhr. Anders als nach dem Sommer-Transferfenster können nach diesem Tag keine vertragslosen Spieler mehr geholt werden. Abgänge in Länder, deren Transferperiode länger als Ende Januar läuft, sind weiterhin möglich. Dies sind unter anderen die Schweiz, die USA und Österreich. Wie in Deutschland dauert auch in England oder Frankreich die anstehende Wechselphase vom 1. bis 31. Januar. In Spanien und Italien ist sie einen Tag kürzer und beginnt erst am Montag.