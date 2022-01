Gesichtsoperation bei Trainer Glasner

Eintracht-Trainer Oliver Glasner brach sich bei einem Sturz mit einem E-Roller das Jochbein. Der Österreicher musste sich am Sonntag im Universitätsklinikum Frankfurt deshalb einer Gesichtsoperation unterziehen. Die Trainingseinheit übernehmen die Co-Trainer Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr. Je nach Heilungsverlauf soll Glasner am Dienstag oder Mittwoch seine Arbeit auf dem Trainingsplatz wieder aufnehmen können. "Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert. Das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung", wurde Glasner in der Vereinsmitteilung zitiert. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr) startete die Eintracht gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde.