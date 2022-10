Knauff stellt Comeback in Aussicht

Ansgar Knauff hofft darauf, noch in der Hinrunde auf den Platz zurückzukehren. "Es geht voran in der Reha, es läuft gut", sagte der 20-Jährige in der Halbzeitpause des Frankfurter Heimspiels gegen Bayer Leverkusen bei Sky. Knauff muss aktuell wegen einer Faszien-Verletzung im Oberschenkel pausieren, er selbst hoffe aber, "in zwei, drei Wochen" wieder auf dem Platz zu stehen. Aufgrund der Winter-WM in Katar beginnt die Bundesliga-Winterpause dieses Jahr bereits am 13. November.