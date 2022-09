Glasner: Sehe kein Defensivproblem

Trainer Oliver Glasner hat am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig am Samstag (18.30 Uhr) die Diskussionen um die Defensivschwäche der Eintracht relativiert. "Ich sehe kein Defensivproblem. Wir haben gegen Köln nur fünf Abschlüsse zugelassen, das ist recht wenig, wenn man das Spiel der Kölner bedenkt." In Bremen habe man über weite Strecken defensiv ein gutes Spiel gemacht. "Es gab höchstens den einen oder anderen individuellen Fehler. Diese gestehen wir den Spielern zu, wenn die Reaktion stimmt", so Glasner. Der Österreicher betonte überdies, dass die Viererkette nicht "in Stein gemeißelt" sei. Alle Gegner in der Champions League würden im 3-4-3-System spielen, deswegen wolle man selbst alle Optionen offen lassen. "Die Frage ist dann: Sind wir risikoscheu und machen den Laden dicht oder spielen wir 'Wilde Sau' wie in Bremen. Wichtig ist, dass wir Dreiecke bilden, die Räume eng machen, Tiefe suchen."