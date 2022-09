Lieberknecht vor Paderborn: "Taktisch ein interessantes Spiel"

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat für das Spiel in Paderborn am Freitag (18.30 Uhr) die Richtung vorgegeben. "Das erklärte Ziel ist es, drei Punkte einzufahren. So wie in jedem Spiel", so der Coach. "Paderborn ist aktuell die stärkste Mannschaft in der 2. Liga. Sie haben - ähnlich wie wir - ein sehr gutes Teamgefüge." Die Länderspielpause haben die Lilien genutzt. "Wir haben eine sehr analysereiche Woche hinter uns. Paderborn spielt unglaublich flexibel. Taktisch wird es ein interessantes Spiel. Für uns geht es darum, ein gutes Gleichgewicht aus Offensive und Defensive hinzubekommen", so Lieberknecht.