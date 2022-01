Lilien-Remis gegen den KSC

Darmstadt 98 und der Karlsruher SC trennten sich im Topspiel der zweiten Liga in einem hochspannenden Duell 2:2 (0:1). In einer von Beginn an rassigen Partie gingen die Gäste zunächst durch ein unglückliches Eigentor von Klaus Gjasula (22.) in Führung. Der Pechvogel läutete dann einen verrückten zweiten Durchgang ein. Nach einer Ecke köpfte Gjasula zum Ausgleich ein (48.). Nur drei Minuten später versenkte Kapitän Fabian Holland traumhaft ins lange Eck (51.). Doch der KSC gab nicht auf und kam durch Fabian Schleusener zum 2:2 (71.). In der 77. Minute hatten die Lilien dann Glück: Thomas Isherwood drückte einen Querpass über die eigene Linie, doch Schleusener stand zuvor knapp Abseits. Nach langer Prüfung wurde der Treffer vom VAR einkassiert. Darmstadt belohnte sich in der Schlussphase nicht für den Aufwand und belegt mit 36 Punkten weiter den zweiten Platz.