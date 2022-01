Glasner gibt Watzke Recht

Eintracht-Trainer Oliver Glasner hat bemängelt, dass auch weiterhin kaum Zuschauer in die Bundesliga-Stadien dürfen. Er würde "alles, was Aki Watzke gesagt hat, so unterschreiben", sagte der Österreicher im Interview mit dem Pay-TV-Sender Sky. Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund, hatte den Verzicht der Politik auf eine weitere Öffnung der Stadien kritisiert und erwägt sogar juristische Schritte. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich am Dienstag über die Bund-Länder-Beschlüsse hinweggesetzt. In Bayern dürfen künftig wieder bis zu 10.000 Menschen ins Stadion.