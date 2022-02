VfB-Eintracht weiter vor nur 6.000 Fans

Das für diesen Samstag angesetzte Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt wird weiter vor nur 6.000 Fans stattfinden. Das bestätigte das Staatsministerium gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag, obwohl die Chefs der Staats- und Senatskanzleien tags zuvor den Beschluss gefasst hatten, wieder mehr Zuschauer bei überregionalen Großveranstaltungen zuzulassen. In Baden-Württemberg werde man erst am kommenden Dienstag über die Neuerung beraten, so dass die neue Regelung erst in der kommenden Woche in Kraft treten könne, heißt es weiter.