Chandler: Wollen mit dem Supercup nach Frankfurt

Eintracht-Verteidiger Timothy Chandler hat die Wichtigkeit des europäischen Supercups für die Frankfurter betont. "Das hat einen ganz hohen Stellenwert. Das ist wieder eine Trophäe, die wir einsammeln können", erklärte der 32-Jährige am Donnerstag im Trainingslager in Windischgarsten. Die Eintracht tritt dabei am 10. August in Helsinki gegen Real Madrid an. "Das wäre für uns unglaublich, diesen Titel zu holen. Wir wollen mit dem Pokal in den Händen zurück nach Frankfurt", so Chandler weiter.