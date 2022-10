Müller lobt Konkurrenzkampf beim SVD

Jannik Müller von Darmstadt 98 hat den Kampf um die Plätze in der ersten Elf als großes Plus ausgemacht: "Der Konkurrenzkampf, den wir dieses Jahr haben, kann für uns noch eine richtig gute Waffe sein", sagte er in einer Medienrunde am Mittwoch. Den aktuellen Tabellenplatz - die Lilien sind nach zehn Spielen Zweiter - will er aber nicht überbewerten. "Man hat in den letzten Spielen gesehen, wie eng es teilweise ist und wie wichtig in den entscheidenden Momenten das Spielglück ist. Es ist überhaupt nicht auf unserem Schirm, über den Aufstieg zu reden."