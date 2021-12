Geisterspiele für den Profisport beschlossen

Der Profisport in Deutschland muss sich wieder mit flächendeckenden Geisterspielen arrangieren. Aus Sorge vor der hochansteckenden Corona-Variante Omikron hat die Politik am Dienstag wie erwartet entschieden, Zuschauer bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen ab dem 28. Dezember komplett auszuschließen. Wie lange diese beim Bund-Länder-Gipfel getroffene Regelung gilt, blieb zunächst offen. Die ersten Rückrundenspiele in der Fußball-Bundesliga dürften aber betroffen sein. Zuletzt durften Stadien und Hallen in einigen Bundesländern zumindest teilweise Zuschauerränge belegt werden. Eintracht Frankfurt spielt am 8. Januar daheim gegen Borussia Dortmund, der SV Darmstadt 98 am 15. Januar gegen Karlsruhe. Hier geht es zum Hintergrundbericht und einer Übersicht der kommenden Spiele der hessischen Vereine.