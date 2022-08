Müller traut sich Chefrolle zu

Lilien-Innenverteidiger Jannik Müller hat sich am Dienstag als Ersatz für den im Topspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Heidenheim gesperrten Abwehrchef Klaus Gjasula ins Gespräch gebracht. Müller, der seit der Umstellung auf Dreierkette am 2. Spieltag in der Startelf von Darmstadt 98 gesetzt ist, könnte nach innen rücken und den Job des Organisators übernehmen, sagte er in einer Medienrunde am Dienstag. "Ich kann in der Mitte spielen, ich traue mir diese Rolle zu." Gleichzeitig sei aber auch eine Umstellung zurück zur Viererkette eine Option. "Der Trainer wird das entscheiden."