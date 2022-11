Frankfurt startet Japan-Reise

Eintracht Frankfurt bricht am Beginn der neuen Woche zur geplanten Japan-Tour auf. Insgesamt 27 Spieler, Trainer und Offizielle werden nach dem Langstreckenflug am Dienstagvormittag in Tokio erwartet, ein kleiner Teil der Delegation war bereits über das vergangene Wochenende angereist. In Japans Hauptstadt tritt die Eintracht am Mittwoch (11.30 Uhr MEZ) zu einem Freundschaftsspiel gegen die Urawa Red Diamonds an, dabei werden beide Clubs auch ihre kürzlich beschlossene Partnerschaft besiegeln. Am Samstag (6 Uhr MEZ) steht bei Gamba Osaka ein weiteres Match auf dem Programm. Darüber hinaus sind in beiden Städten vier teils öffentliche Trainingseinheiten und kulturelle Events geplant.