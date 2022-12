DFL: Rahmenterminkalender steht

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag den Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 bekanntgegeben. Die Bundesliga startet demnach am 18. August in die neue Spielzeit. Das erste Spiel der 2. Bundesliga gibt es bereits drei Wochen vorher, am 28. Juli, zu sehen. Die Winterpause beginnt am 18. Dezember für die Zweit-, am 21. Dezember für die Erstligisten. 2024 geht es in der Bundesliga dann am 12. Januar weiter. Die zweite Liga folgt eine Woche später. Finaler Spieltag ist am 18. (Bundesliga) und 19. Mai (2. Bundesliga). Die erste Runde im DFB-Pokal wird am Wochenende 11. bis 14. August ausgetragen.