Eintracht schaltet Anzeige in Schottland

Große Geste von Eintracht Frankfurt: Nach dem Gewinn der Europa League gegen die Rangers hat der hessische Klub eine ganzseitige Anzeige in einer der größten schottischen Tageszeitungen "Daily Record" geschaltet. Darin heißt es: "Rangers, it was an honour for us!" ("Es war uns eine Ehre") Darin zollte die Eintracht dem Finalgegner Respekt und wünschte viel Erfolg für das anstehende Pokalendspiel in Schottland.