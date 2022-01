Darmstadt 98 im ausführlichen Teamcheck

Am kommenden Samstag (20.30 Uhr) startet für den SV Darmstadt 98 mit dem Spiel gegen Karlsruhe die Restrunde in der 2. Liga. Wie gut sind die Lilien gerüstet, was tut sich personell und ist am Ende gar der Aufstieg drin? Das und viel mehr steht in unserem ausführlichen Teamcheck.