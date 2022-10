Lilien besiegen Gladbach im Pokal

Der SV Darmstadt 98 hat die Überraschung geschafft: Die Lilien besiegten am Dienstagabend den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 2:1 (1:0). Phillip Tietz hatte die Darmstädter in der 23. Minute in Führung gebracht, Luca Netz konnte in der 48. Minute ausgleichen. Der umjubelte Siegtreffer gelang dann dem eingewechselten Aaron Seydel nach 79. Minuten. Der SV Darmstadt 98 steht damit im Pokal-Achtelfinale, das am Sonntag in der ARD-Sportschau ausgelost wird.