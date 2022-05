Berater: "Hinteregger hätte das Doppelte verdienen können"

Nach den Irritationen um einen möglichen Verkauf von Eintracht-Innenverteidiger Martin Hinteregger hat sich dessen Berater zu Wort gemeldet. Dem kicker sagte Berater Christian Sand: "Wenn man einem Spieler, der sich so heimisch fühlt, sagt: 'Sollte ein Angebot kommen, wären wir bereit, dich abzugeben', ist das für ihn gleichbedeutend damit, dass man ihn am liebsten gehen lassen würde. So hat er es jedenfalls aufgefasst." Hinteregger, der sich sehr mit der Eintracht identifiziert, hatte sich zuletzt enttäuscht gezeigt, dass ihm der Klub signalisiert hatte, ihn möglicherweise zu verkaufen. Seitens des Klubs hieß es in der Folge, dass man mit Hinteregger bis zum Vertragsende 2024 weiterarbeiten wolle. In der Vergangenheit schlug Hinteregger laut Sand mehrere Angebote aus, etwa von Lazio Rom, dem AC Mailand und dem SSC Neapel. "Da gab es konkretes Interesse, bei Napoli hätte er das Doppelte verdienen können. Hinti will aber bei der Eintracht bleiben – und wertgeschätzt werden", so Sand.